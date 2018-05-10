Кочующие грозы и ливни: погоду в Украине резко испортит "битва" теплого и холодного фронтов

Синоптики предупредили, что до конца недели и даже после выходных в Украине ожидаются сложные погодные условия

По сообщениям украинского Гидрометцентра, над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, начав "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие пять дней небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться Солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.

Так, в четверг, 10 мая, гроз не стоит ожидать разве что в северо-восточных регионах, но все же дожди вероятны. Остальная территория страны окажется под ударом грозовых ливней. А температура воздуха понизится в среднем +22-25 градусов по всей территории Украины.

В пятницу, 11 мая, грозы отступят, дожди сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-востока, как ни странно, придет холодный фронт. И хотя на основной части страны прогнозируется сухая и солнечная погода, дневная температура опустится еще на два-три градуса по сравнению с предыдущим днем. На востоке и севере страны воздух прогреется всего до +19, на юге, западе и в центре до +22.

В субботу, 12 мая, дождливая погода снова вернется на юго-восток Украины, задев северные и центральные регионы. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Хотя сильной жары не обещают. В среднем температурные показатели сохранятся на отметках предыдущего дня.

В воскресенье, 13 мая, на восток, север, юг и в центр Украины вернутся грозы. Воздух на востоке страны прогреется всего до +16-17, в центре до +24, но на юге всего до +21. На западе страны обещают сухую и солнечную погоду сухо, воздух прогреется до +25 градусов.

В понедельник, 14 мая грозовой фронт дойдет до западных областей Украины, не задев разве что Закарпатье, часть Волыни и Львовской области. На остальной территории прогнозируют грозы, дожди и похолодание. Температура будет составлять всего +16-19 градусов. На юге и западе страны до +22.

Народный прогноз погоды

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: "Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают". Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего ветреным будет.

11 мая связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

12 мая день памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето

13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

14 мая почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье, пишет сайт "Синоптик".