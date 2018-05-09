Мощный грозовой фронт и похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Как сообщает украинский Гидрометцентр, в ближайшие сутки 9 и 10 мая по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. Во всех регионах без исключения прогнозируют грозовые дожди на фоне достаточно высокой температуры. Но затем в Украину придет похолодание.

Так, в среду, 9 мая, карта прогноза погоды выглядит достаточно "наэлектризованной". Вместе с достаточно высокими температурами до +26-28 градусов, по всей Украине прогнозируют грозовые дожди.

В четверг, 10 мая, грозовой фронт уйдет разве что из северо-восточных регионов. На остальной территории все так же прогнозируют грозы. А температура воздуха начнет понижаться на 2-3 градуса и составит в среднем +23-25 градусов.

В пятницу, 11 мая, грозы сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-востока, как ни странно, придет холодный фронт, снизив дневную температуру еще на два-три градуса по сравнению с предыдущим днем. На востоке и севере страны воздух прогреется всего до +19-20, на юге и в центре до +22, а на западных территориях Украины местами до +24.

В субботу, 12 мая, дождливая погода снова вернется на юго-восток Украины, задев северные и центральные регионы. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Хотя сильной жары не обещают. В среднем температурные показатели сохранятся на отметках предыдущего дня.

В воскресенье, 13 мая, погода в Украине сохраниться на уровне субботней. На севере и востоке страны прогнозируют дожди, на остальной территории сухо, но воздух не прогреется выше +20-22 градусов.

Народный прогноз погоды

9 мая почитается память святителя Стефана Великопермского. Наши предки заметили такую огородную примету: если лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: "Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают". Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего ветреным будет.

11 мая связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

12 мая день памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето

13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца, пишет сайт "Синоптик".