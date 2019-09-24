Возле харьковского детского садика разгуливал слон

Люди были удивлены и напуганы, и вызвали волонтеров

Реклама

В Харькове прохожие сняли и выложили в соцсеть видео, со слоном, который разгуливал просто рядом с детским садом. Люди были и удивлены, и напуганы. Впрочем, через несколько часов их успокоили: слон живет в цирке, по соседству с садом.

Животное, мол, никуда не убегало – его выпустили на прогулку во внутренний двор рабочие цирка.

"Нас вызвали, сказали, что по улице якобы ходит слон. Приехали проверить. Слон на территории цирка. Никому ничего не угрожает, ни слону, не людям", – рассказал волонтер общественной организации "Центр спасения животных" Валентин Бистриченко.

"Дрессировщик вывел его погулять. Никакой опасности не для кого не было, слон погулял и вернулся в помещение", – говорит представитель цирка.

Ранее на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама