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Митинг возле Харьковской ОГА митинг закончился стычкой с полицией: видео

27 января, 15:32

Появилось видео с акции в Харькове, где произошла потасовка

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Возле здания областной государственной администрации в Харькове прошла акция, в которой приняли участие около 200 человек.

Безопасность присутствующих обеспечивали 70 силовиков, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Во время акции произошла небольшая потасовка, которую локализовали силы полиции. В ходе акции неизвестный человек распылил слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний мужчина и полицейский", – заявили копы.

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Видео: 057.ua

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Потерпевший харьковчанин рассказал полицейским, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика. Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений. Ведется проверка.

Ранее мы сообщали, что в ходе акции протеста против рынка земли под Верховной Радой произошли столкновения между активистами-нацдружинниками и полицией.

Как сообщалось, на сайте Верховной Рады уже опубликована сравнительную таблицу поправок в закон о продаже сельскохозяйственной земли № 2178-10. Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.

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Харьков акция протеста потасовка стычки

Источник: Сегодня

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