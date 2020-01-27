Митинг возле Харьковской ОГА митинг закончился стычкой с полицией: видео

Появилось видео с акции в Харькове, где произошла потасовка

Фото: Укринформ

Возле здания областной государственной администрации в Харькове прошла акция, в которой приняли участие около 200 человек.

Безопасность присутствующих обеспечивали 70 силовиков, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Во время акции произошла небольшая потасовка, которую локализовали силы полиции. В ходе акции неизвестный человек распылил слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний мужчина и полицейский", – заявили копы.

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Видео: 057.ua

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Потерпевший харьковчанин рассказал полицейским, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика. Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений. Ведется проверка.

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