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Возможно самый большой мурал в Украине создали в Харькове: видео

29 октября, 17:00

Площадь мурала оставляет около полутора тысяи квадратных метров

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В Харькове создали мурал, претендующий на звание самого масштабного в Украине. По подсчетам авторов, его площадь составляет около полутора тысяч квадратных метров. На торцах 16-этажки в геометрической манере художники изобразили касаток. Рисовали вдвоем с утра до вечера, в течение трех недель. Потратили около полутонны краски. Вблизи рассмотреть весь рисунок невозможно. Лучшую точку обзора – через дорогу – отдельно обозначили маленьким рисунком кита.

"Добавляем цвета городу. Плюс, конечно, туристическая, я думаю, появляется привлекательность Кит может быть и символом города. Большой. Поскольку это вроде как касатка – то есть еще и хищный", – говорит Сергей Калмыков, художник.

"Мы уже подали официальное заявление, всё оформили. Ждем теперь ответа. Ждем, когда же уже посчитают сколько у нас квадратных метров. Я надеюсь, что у нас всё получилось. И что действительно в Харькове будет самой большой мурал в Украине", – добавляет Анастасия Худякова, художница.

Напомним, ранее сообщалось о том, что даже на Чернобыльской АЭС появился мурал с черной рукой. На картине размером 18 на 58 метров изображены лошади и черная рука, которая контролирует стилизованную атомную энергию.

Ранее известный итальянский художник Фабиански Батсфорд посетил зону отчуждения и создал там четыре новых арт-объекта. Его черно-белые картины украсили стены нескольких зданий, они основаны на документальных кадрах.

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Харьков художники мурал касатка

Источник: Сегодня

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