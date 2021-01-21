Врачи боялись, что начнет кричать: Фукс вспомнил, как Кернеса выводили из комы

Спустя месяц после похорон Геннадий Кернеса его друг и бизнесмен Павел Фукс поделился воспоминаниями, как мэра Харькова месяц выводили из комы в немецкой клинике "Шарите".
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
По его словам, они еще общались за три дня до смерти Кернеса. Бизнесмен рассказал, что как только мэр вышел из комы, у него были пробелы – проснулся и не понимал, что он в "Шарите", спрашивал, где он.
"Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться – сейчас начнет трезвонить, кричать. Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам", – сказал Фукс.
Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря. 23 числа его похоронили на почетной аллее второго городского кладбища Харькова. Читайте подробнее, как проходили похороны Кернеса.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк