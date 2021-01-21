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Врачи боялись, что начнет кричать: Фукс вспомнил, как Кернеса выводили из комы

21 января, 12:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После выхода из коматозного сна мэр не понимал, что находится в немецкой клинике

Спустя месяц после похорон Геннадий Кернеса его друг и бизнесмен Павел Фукс поделился воспоминаниями, как мэра Харькова месяц выводили из комы в немецкой клинике "Шарите".

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Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, они еще общались за три дня до смерти Кернеса. Бизнесмен рассказал, что как только мэр вышел из комы, у него были пробелы – проснулся и не понимал, что он в "Шарите", спрашивал, где он.

"Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться – сейчас начнет трезвонить, кричать. Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам", – сказал Фукс.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря. 23 числа его похоронили на почетной аллее второго городского кладбища Харькова. Читайте подробнее, как проходили похороны Кернеса.

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кома геннадий кернес фукс
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