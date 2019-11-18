Выманил у пенсионера более миллиона гривен: в Харькове арестовали мошенника

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Мошеннику, который обманул харьковского пенсионера на более чем миллион гривен, грозит до 12 лет лишения свободы. Преступника уже арестовали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчина проведет за решеткой два месяца. Напомним, инцидент произошел 8 ноября. Вечером мужчине позвонил незнакомец. Он сказал, что дочь пенсионера сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Для "лечения" пенсионер передал 17 тысяч долларов США. Спустя час мужчине позвонили с сообщением о том, что "пострадавший" в ДТП погиб и нужны еще деньги для решения "вопроса". 81-летний мужчина передал мошеннику еще 5400 долларов США, 7000 евро и 37 тысяч гривен. Всего преступник выманил у жертвы 1109368 гривен.

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Отметим, что 28-летний мужчина ранее был неоднократно судим.

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Напомним, по статистике Генеральной прокуратуры, в Украине за первое полугодие 2019 выросло число случаев мошенничеств.Ранее мы также рассказывали о схемах, которые используют аферисты, чтобы завладеть квартирами одиноких людей. Подробности – в сюжете:

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