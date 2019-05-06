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Выпускной в Харькове: во сколько обойдется и как изменились традиции

6 мая, 18:09

11-классники отказываются от фото, шьют по три платья и заказывают тематические вечеринки

Выпускной вальс. Все чаще школьники готовят постановку с разнообразием танцевальных стилей. Фото: lyceum.univer.kharkov.ua
Выпускной вальс. Все чаще школьники готовят постановку с разнообразием танцевальных стилей. Фото: lyceum.univer.kharkov.ua.

Остались считаные дни до окончания учебного года, и для тысяч харьковских выпускников прозвучит последний звонок. Вместе с аттестатом 11-классники получат и путевку во взрослую жизнь. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, где школьники устроят главный банкет и как изменились выпускные традиции.

В этом году школьные выпускные в Харькове пройдут 23 июня. Однако некоторые частные школы планируют устроить торжество 30 июня. Готовиться к выпускному балу школьники и родители начинают еще осенью, а порой и в 10-м классе.

Как объяснил нам отец двух дочерей, выпускниц одной из частных школ города, Руслан Малинин, заблаговременно обсуждать детали праздника начали, чтобы успеть заказать понравившийся ресторан, транспорт, подыскать фотографа и забронировать дату. В их случае торжественную часть вечера взяла на себя школа, а вот проведение банкета после официальной части доверили ивент-агентству.

Место для празднования выбрали за городом: на территории местного курорта планируют вручить аттестаты, провести неформальную вечеринку и даже встретить рассвет. Наряды решили шить на заказ.

"У дочек будет по три платья: на торжественную часть, на банкет и комфортное платье, чтобы встречать рассвет", — объяснил отец выпускниц.

Сумму, которую придется отдать за выпускной, он предпочитает не называть, но признается, что вечер обойдется для родителей недешево.

А вот в некоторых общеобразовательных школах организацией выпускного бала озаботились только во втором семестре. Как рассказала нам 11-классница Виктория Куценко, так поступили и в ее родной школе №105: "Мы заказали ресторан, в котором планируем пробыть до утра. А восход солнца будем встречать на крыше этого же заведения".

Выпускной вечер в таком формате обойдется до 2500 грн с человека. А вот выпускник гимназии №23 Даниил Ермоленко рассказал нам, что всего на свой выпускной вечер — подарки школе, празднование в ресторане и фотографа — каждый ученик сдал около 6000 грн.

ТЕНДЕНЦИИ. Как рассказали нам в ивент-агентстве "Праздник модерн", нынешние выпускники постепенно отходят от формата "торжественная часть — банкет в ресторане".

"Сейчас от детей есть запросы на неформатные мероприятия, тематические вечеринки после официальной части вечера. Разрабатываем формат выпускных у бассейна, тематические вечереники из серии кубинская, латина", — рассказал специалист агентства Александр.

Все чаще старшеклассники отказываются и от классического выпускного вальса, отдавая предпочтение более молодежным постановкам с миксом танцевальных стилей. Будущая выпускница Виктория Куценко рассказала нам, что вместе с одноклассниками они решили станцевать вальс и устроить флешмоб. А вот в гимназии №23 репетируют не только вальс, но еще и танец — поздравление для учителей. К выпускному альбому сейчас также относятся по-разному: фото заказывают по желанию, поскольку некоторые дети считают такую традицию старомодной.

Без гламура

В частном УВК "Авторская Школа Бойко" не изменяют традиции четвертый год кряду и выпускной проводят в джинсах.

"Сэкономленные деньги, сборы от традиционного мюзикла и средства, собранные выпускниками, направим в благотворительные фонды", — рассказали в школе.

Ранее мы писали, что в Черкасской области решили оригинально отпраздновать выпускной. 11-классники полным ходом готовились к стандартному выпускному балу, но неожиданной их планы изменились.


Напомним, в прошлом году львовские 11-классники решили оригинально отпраздновать выпускной. Класс вместо традиционного празднования в ресторане выбрал недельный тур по Европе. В школе-гимназии "Шептицких" путешествия вместо выпускного практикуют уже пятый год.

Также мы писали, сколько стоит одеть выпускника на последний звонок. Экипировка выпускницы за два года подорожала на 19 процентов, а выпускника на 17%.

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Тег школьники, выпускной, выпуск, банкет, вальс, традиции

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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