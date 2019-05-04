Тур по Европе: в Черкасской области решили оригинально отпраздновать выпускной

11-классники полным ходом готовились к стандартному выпускному балу, но неожиданной их планы изменились

Кроссовки и рюкзак вместо вечерних нарядов и каблуков. Выпускники золотоношской школы Черкасской области решили отказаться от бала в честь окончания школы. Вместо этого отправиться в путешествие в Европу. Что дешевле – классический выпускной или европейский вояж – узнавала корреспондент "Сегодня" Ольга Косенко.

"В общем, если подсчитать, то где-то получилось в пределах 14 тысяч гривен. Как маме выпускника, мне, конечно, хотелось, чтобы эти средства пошли на что-то полезное", – сказала Лариса.

Работает Лариса учительницей украинского языка и литературы. В этом году выпускает свой класс. Вспомнив собственные чрезмерные расходы, предложила ученикам вместо вечеринки – путешествие в Европу. Идея понравилась даже тем, кто уже начал готовиться к выпускному балу.

"Мы уже выбрали швею, мы уже заказали себе прическу, мы уже заказали себе мейкапера, который у нас должен быть. Мы уже хотели ехать за тканью. Я очень ждала того, чтобы у меня был выпускной, чтобы у меня было красивое платье, но вопрос с экскурсией было гораздо круче", – рассказала 11-классница золотоношской школы №3 Екатерин Пискач.

Долго решали, куда именно ехать. В конце концов, выбрали автобусный тур за восемь тысяч гривен. В стоимость входит переезд, проживание в отелях, экскурсионное сопровождение и завтраки. Выезд из Львова.

"Остановились на туре по пяти европейским городам: Вена, Прага, Будапешт, Краков и Мюнхен. Вот такой тур выбрали, чтобы уже удовлетворить все потребности. Потому что дети хотели, чтобы это было не менее пяти дней", – сказал классный руководитель Лариса Веретильник.

Спрос на такие нестандартные выпускные только будет расти, прогнозируют турагенты, ведь целым классом ездить не только дешевле, чем в одиночку, но и интереснее.

"Однозначно автобусные туры, которые идут для школьников, они более интересны и по стоимости, и по обслуживанию. Если бронируется полностью класс, фактически сама программа разрабатывается четко под детей", – пояснил менеджер по туризму Александр Кольцов.

Напомним, в прошлом году львовские 11-классники решили оригинально отпраздновать выпускной. Класс вместо традиционного празднования в ресторане выбрал недельный тур по Европе. В школе-гимназии "Шептицких" путешествия вместо выпускного практикуют уже пятый год.

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