Взрывы на складах в Балаклее: в Генштабе назвали главную версию

/ Фото: Twitter

Взрывы на артиллерийской базе в Балаклее могли произойти из-за возгорания двигателя ракеты зенитно-ракетного комплекса "Куб". Такие предварительные данные озвучила оперативная группа Генерального штаба.

"Вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения, в частности, твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе Генштаба.

Как сообщали новости "Сегодня", на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию, а также констатировали гибель двух военных и тяжелые ранения еще четверых.

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В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки срочно собраться на заседание и изучить ситуацию в Балаклее, а премьер-министр Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по взрывам.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города – 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

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Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

Все подробности в спецтеме Взрывы боеприпасов в Балаклее

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