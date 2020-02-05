"Я тебя убью": в Харькове мужчину избили до потери сознания в троллейбусе

В Харькове двоих мужчин избили в троллейбусе, который курсирует между улицей Одесской и Северной Салтовкой. Видео инцидента было опубликовано в одном из городских Telegram-каналов.

На записи видно, как мужчина со словами "я тебя убью" руками и ногами избивал парня в синей куртке. Когда в конфликт вмешались другие пассажиры, нападавший вытолкнул жертву из салона. В это время еще один пострадавший лежит без движения на полу общественного транспорта.

Позже в сети появились сообщения о погибшем в результате этого столкновения, однако в полиции эти слухи не подтвердили. Копы заявили, что на место происшествия выезжал наряд патрульных.

По данным городского управления Нацполиции, вызов поступил на проспект Льва Ландау, на остановку "улица Краснодарская" по маршруту троллейбуса №35.

К копам обратился свидетель и рассказал о драке, однако к моменту приезда стражей порядка на месте происшествия никого не было.

Как сообщил источник NewsRoom в мэрии Харькова, и пострадавшие, и "герой" видео были знакомы между собой.

"Компания из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения зашла в салон. Неадекватно вели себя, из-за чего кондуктор сделала им замечание. Затем между ними вспыхнула драка. Одного из участников вытолкнули на остановке, второго ударили так, что он потерял сознание, но потом сами забрали его. Мужчина был жив", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram