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Зарезал ножом и поджег квартиру бывшей: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве

17 февраля, 11:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит пожизненное заключение

Полиция Харькова оперативно раскрыла жестокое убийство женщины в Немышлянском районе города.

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Травмированную пострадавшую обнаружили во время тушения пожара в квартире, где она жила. Довести женщину до больницы не успели – она ​​умерла в карете скорой медицинской помощи. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во время работы над раскрытием тяжкого преступления сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориального подразделения полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом.

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Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город.

Вечером 16 февраля, когда женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру.

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Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина убил свою жену и скрылся.

Также напомним, в Кировоградской области подорвали директора карьера и пытались убить его подчиненного.

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Харьков убийство подозреваемый
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