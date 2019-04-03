Заседание суда по делу Штепы снова не состоялось
На заседание не приехали все три ее адвоката
Орджоникидзевский районный суд Харькова вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.
"Она приехала, но не приехали все три ее адвоката. Заседание снова перенесли", – сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Заседание перенесли на 15 апреля.
Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.
6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.
В ноябре минувшего года Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес разбирательства по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая оказалась в больнице с инсультом.
Напомним, что бывшей градоначальнице Славянска инкриминируют обвинения по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической организации".
20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Штепы с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.
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