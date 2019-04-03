Заседание суда по делу Штепы снова не состоялось

На заседание не приехали все три ее адвоката

Фото: kh.vgorode.ua.

Заседание суда по делу Штепы снова не состоялось //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3e4/46a/5ca3e446a99c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3e4/46a/5ca3e446a99c7.jpg 2019-04-03T01:26:00+03:00 Харьков На заседание не приехали все три ее адвоката

Орджоникидзевский районный суд Харькова вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Она приехала, но не приехали все три ее адвоката. Заседание снова перенесли", – сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Заседание перенесли на 15 апреля.

Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

В ноябре минувшего года Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес разбирательства по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая оказалась в больнице с инсультом.

Напомним, что бывшей градоначальнице Славянска инкриминируют обвинения по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической организации".

20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Штепы с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

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