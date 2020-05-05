Пострадал "Барабашово", тонут авто: на Харьков обрушился сильнейший ливень (видео)

На Харьков сегодня, 5 мая, обрушился сильнейший ливень. Как сообщают очевидцы в соцсетях, из-за непогоды пострадал крупнейший рынок Украины "Барабашово": там затоплены ряд торговых павильонов.
"Тротуары превратились в море, тонут авто", – сообщают очевидцы в Telegram.
На видео видно, что потоки воды стремятся вниз по тротуару, захватывая попутно мусор, а автомобили вынуждены передвигаться по затопленной дороге.
Некоторые пользователи называют уведенное "постапокалиптическим сценарием".
Как сообщал сайт "Сегодня", село Виноградовка Болградского района Одесской области серьезно пострадало от сильного ливня с градом и шквальным ветром – в населенном пункте затопило огороды, потоки грязи залили улицы, а на обочинах лежали вырванные с корнем деревья.
Также в Виноградовке из-за непогоды были повреждены мосты. Для ликвидации последствий стихии привлекли военных.
А в Киеве дожди затопили многоэтажный жилой дом, расположенный в районе станции метро "Черниговская". Пострадали стены подъезда,потолки и даже лифт.
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