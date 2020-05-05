Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Пострадал "Барабашово", тонут авто: на Харьков обрушился сильнейший ливень (видео)

5 мая, 17:15

Татьяна Власенко

Автомобили вынуждены передвигаться по воде

На Харьков сегодня, 5 мая, обрушился сильнейший ливень. Как сообщают очевидцы в соцсетях, из-за непогоды пострадал крупнейший рынок Украины "Барабашово": там затоплены ряд торговых павильонов.

"Тротуары превратились в море, тонут авто", – сообщают очевидцы в Telegram.

Реклама

На видео видно, что потоки воды стремятся вниз по тротуару, захватывая попутно мусор, а автомобили вынуждены передвигаться по затопленной дороге.

В тренде
Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

Некоторые пользователи называют уведенное "постапокалиптическим сценарием".

Как сообщал сайт "Сегодня", село Виноградовка Болградского района Одесской области серьезно пострадало от сильного ливня с градом и шквальным ветром – в населенном пункте затопило огороды, потоки грязи залили улицы, а на обочинах лежали вырванные с корнем деревья.

Реклама

Также в Виноградовке из-за непогоды были повреждены мосты. Для ликвидации последствий стихии привлекли военных.

А в Киеве дожди затопили многоэтажный жилой дом, расположенный в районе станции метро "Черниговская". Пострадали стены подъезда,потолки и даже лифт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков барабашово непогода ливень

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 маяУкраина
Под Харьковом 13-летней девочке отрезали голову: что известно о жутком убийстве (фото, видео)
Под Харьковом 13-летней девочке отрезали голову: что известно о жутком убийстве (фото, видео)Харьков
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионовУкраина
По Харькову бегала голая женщина с отрезанной человеческой головой в пакете
По Харькову бегала голая женщина с отрезанной человеческой головой в пакетеХарьков
"Ты меня рожал?": женщина, которая ходила с отрезанной головой дочери, устроила скандал в суде (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...