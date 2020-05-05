Вырванные с корнями деревья и "озера" в огородах: что натворила непогода в Одесской области (фото)

В Одесской области село Виноградовка Болградского района серьезно пострадало от сильного ливня с градом и шквальным ветром – в населенном пункте затопило огороды, потоки грязи залили улицы, а на обочинах лежали вырванные с корнем деревья.

Как сообщили в районной государственной администрации, были повреждены мосты, а для ликвидации последствий в село прибыло подразделения ГСЧС и военные.

В соответствии с планом ликвидации последствий непогоды, разработанным главой Болградской РГА Андреем Кучмиевым и сельским головой Юрием Кочмарем, а также руководителями районных служб, спасатели откачивают воду из подвальных помещений домов по улице Лиманная.

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Также помощь по расчистке улиц предоставляют солдаты воинской части А2613 из города Болград, сельхозпредприятия, коммунальное предприятие "Горводоканал".

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Местные жители рассказали, что ливень продолжался недолго, но за считанные минуты опустошил огороды в домохозяйствах, которые расположены на возвышенностях, а в нижнюю (центральную) часть села образовавшиеся водяные потоки принесли много мусора, повредили мост и затопили низины.

Стоит отметить, что Виноградовка расположена в холмистой местности на берегу озера Ялпуг, а перепад высот между верхними и нижними улицами села привел к тому, что во время дождя потоки воды устремились в нижнюю часть села.

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Напомним, ранее подобная ситуация сложилась и в Киеве – спасатели выезжали на откачку озера, которое регулярно образовывается под мостом, в районе автостанции "Выдубичи". В заложниках оказались жители прилегающих районов и автостанция, а отремонтировать дренажную систему и ввести ее в эксплуатацию железнодорожники не спешат.

Ранее на улице Антоновича в столице прорвало магистральный трубопровод с горячей водой. Кипяток хлынул на проезжую часть, а также затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате аварии несколько человек получили ожоги. Причиной ЧП коммунальщики назвали изношенность сетей.

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