Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура

Сегодня, 15:53

Пока идет следствие, зоопарк проводит переговоры о возможном снижении цен

Животным закупали фрукты по завышенным ценам. Фото: liveinternet
Животным закупали фрукты по завышенным ценам. Фото: liveinternet.
Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/565/5c6571565004b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/565/5c6571565004b.jpg Харьков Пока идет следствие, зоопарк проводит переговоры о возможном снижении цен

Прокуратура начала расследование по закупке пищи для животных Харьковского зоопарка по завышенным ценам. Об этом журналистам "Сегодня" сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура обратила внимание на ситуацию после того, как Харьковский антикоррупционный центр опубликовал данные о закупках по значительно завышенным ценам.

Как стало известно, зоопарк заключил договор с одним из частных предприятий о закупке фруктов и орехов на общую сумму 3 264 тысячи гривен, а цены составили: на мандарины и апельсины – 95 гривен за килограмм, лимоны – по 110, киви – 160, яблоки – 35 гривен за килограмм.

В свою очередь, в пресс-службе зоопарка журналистам "Сегодня" рассказали, что с победителем аукциона – физическим лицом-предпринимателем Марченко В.А., ведутся переговоры о возможном снижении цены на фрукты.

"Денежные средства перечисляет казначейство напрямую победителю торгов, минуя расчетные счета зоопарка. Вся процедура с момента анонсирования закупок до фактического заключения договоров реализуется согласно Закону Украины о публичных закупках. Зоопарк не является заинтересованным лицом. Мы можем заключать договоры только с кандидатом, которого определила система ProZorro", – сообщили в пресс-службе "Харьковского зоопарка".

Напомним, не так давно мы сообщали о том, как зимуют обитатели харьковского зоопарка: как выяснилось, зимой из более чем двух тысяч 2000 питомцев почти 70% находятся в зимниках, а на свежем воздухе в открытых вольерах проводят время часть копытных, хищников, а также практически все кошачьи – львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день.

Ранее мы писали, что в зоопарке Киева провели День объятий. Животные, как и люди, очень любят обниматься. Тем временем, стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, прокуратура, закупки, зоопарк

Вы сейчас просматриваете новость " Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шимпанзе сбежали из зоопарка Белфаста с помощью палки: курьезное видео

11 февраля, 02:27

Посетители смогли снять момент побега на видео

Турист случайно накормил медведя своим iPhone: видео

12 февраля, 10:27

Парень думал, что держит яблоко, а не смартфон

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Киевляне забросали мусором BMW известного телеведущего

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Финляндия потребовала от РФ вернуть захваченные СССР территории

В Киеве на Левобережной горел рынок: появились фото

На лице Зеленского заметили странные изменения

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом