Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура
Пока идет следствие, зоопарк проводит переговоры о возможном снижении цен
Прокуратура начала расследование по закупке пищи для животных Харьковского зоопарка по завышенным ценам. Об этом журналистам "Сегодня" сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура обратила внимание на ситуацию после того, как Харьковский антикоррупционный центр опубликовал данные о закупках по значительно завышенным ценам.
Как стало известно, зоопарк заключил договор с одним из частных предприятий о закупке фруктов и орехов на общую сумму 3 264 тысячи гривен, а цены составили: на мандарины и апельсины – 95 гривен за килограмм, лимоны – по 110, киви – 160, яблоки – 35 гривен за килограмм.
В свою очередь, в пресс-службе зоопарка журналистам "Сегодня" рассказали, что с победителем аукциона – физическим лицом-предпринимателем Марченко В.А., ведутся переговоры о возможном снижении цены на фрукты.
"Денежные средства перечисляет казначейство напрямую победителю торгов, минуя расчетные счета зоопарка. Вся процедура с момента анонсирования закупок до фактического заключения договоров реализуется согласно Закону Украины о публичных закупках. Зоопарк не является заинтересованным лицом. Мы можем заключать договоры только с кандидатом, которого определила система ProZorro", – сообщили в пресс-службе "Харьковского зоопарка".
Напомним, не так давно мы сообщали о том, как зимуют обитатели харьковского зоопарка: как выяснилось, зимой из более чем двух тысяч 2000 питомцев почти 70% находятся в зимниках, а на свежем воздухе в открытых вольерах проводят время часть копытных, хищников, а также практически все кошачьи – львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день.
Ранее мы писали, что в зоопарке Киева провели День объятий. Животные, как и люди, очень любят обниматься. Тем временем, стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.
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