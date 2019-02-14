Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура

Пока идет следствие, зоопарк проводит переговоры о возможном снижении цен

Животным закупали фрукты по завышенным ценам. Фото: liveinternet.

Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/565/5c6571565004b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/565/5c6571565004b.jpg 2019-02-14T15:53:06+02:00 Харьков Пока идет следствие, зоопарк проводит переговоры о возможном снижении цен

Прокуратура начала расследование по закупке пищи для животных Харьковского зоопарка по завышенным ценам. Об этом журналистам "Сегодня" сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура обратила внимание на ситуацию после того, как Харьковский антикоррупционный центр опубликовал данные о закупках по значительно завышенным ценам.

Как стало известно, зоопарк заключил договор с одним из частных предприятий о закупке фруктов и орехов на общую сумму 3 264 тысячи гривен, а цены составили: на мандарины и апельсины – 95 гривен за килограмм, лимоны – по 110, киви – 160, яблоки – 35 гривен за килограмм.

В свою очередь, в пресс-службе зоопарка журналистам "Сегодня" рассказали, что с победителем аукциона – физическим лицом-предпринимателем Марченко В.А., ведутся переговоры о возможном снижении цены на фрукты.

"Денежные средства перечисляет казначейство напрямую победителю торгов, минуя расчетные счета зоопарка. Вся процедура с момента анонсирования закупок до фактического заключения договоров реализуется согласно Закону Украины о публичных закупках. Зоопарк не является заинтересованным лицом. Мы можем заключать договоры только с кандидатом, которого определила система ProZorro", – сообщили в пресс-службе "Харьковского зоопарка".

Напомним, не так давно мы сообщали о том, как зимуют обитатели харьковского зоопарка: как выяснилось, зимой из более чем двух тысяч 2000 питомцев почти 70% находятся в зимниках, а на свежем воздухе в открытых вольерах проводят время часть копытных, хищников, а также практически все кошачьи – львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день.

Ранее мы писали, что в зоопарке Киева провели День объятий. Животные, как и люди, очень любят обниматься. Тем временем, стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Завышенными ценами на фрукты в Харьковском зоопарке занялась прокуратура". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.