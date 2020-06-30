Житель Харькова 10 дней жил в одной квартире с умершими родителями

В Харькове мужчина неделю прятал тела родителей и пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе руки и выпив краску. Чтобы не было запаха, он присыпал тела солью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

О произошедшем правоохранителям сообщил сосед 56-летнего мужчины. По его словам, сын умерших зашел к нему и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире.

"На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире мужчину который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Следователи квалифицировали событие по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи такие действия караются тюремным заключением на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Все обстоятельства устанавливаются.

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