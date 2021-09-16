На Харьковщине 50 тысяч ботов агитировали за Россию (фото, видео)

Оплату за заказы злоумышленник получал в рублях

Ботоферму, которая распространяла заказные материалы с России / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, которая создавала аккаунты для распространения заказных материалов с России.

Об этом сообщает СБУ.

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У жителя Харьковской области бил опыт в телекоммуникациях, поэтому они наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях. Мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за заказы злоумышленник получал в рублях по электронным платежным системам.

"Армия ботов" делали публикации и писали комментарии на темы:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

дискредитация украинской власти.

Во время обысков у злоумышленника нашли:

компьютеры с доказательствами;

GSM-шлюзы и SIM-банки;

5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

Сейчас СБУ проверят ещё одного возможно причастного к делу.

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