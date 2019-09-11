Жители сел под Харьковом жалуются на удушливый дым

Десятый день на военном полигоне не могут погасить пожар на торфянике

На военном полигоне под Харьковом пылает торфяник. Потушить пожар не могут уже десятый день. Местные чиновники говорят – это самый масштабный пожар здесь за последние десять лет.

От едкого дыма страдают окружающие поселки. "Сегодня" почувствовали это на себе, посетив окрестные села.

Жители поселка Малиновка уже вторую неделю, просыпаясь, видят на улице туман. От десяти вечера и до утра жители борются с дымом.

Восьмилетнюю Катю Буко уже несколько дней подряд мучают головные боли.

"У меня кружилась голова, бывало начинала кашлять. Там очень сильней дым по школе", – говорит школьница Катя Буко.

Завтра дети будут приходить в школу на несколько часов позже. Чтобы не дышать дымом.

"Мы идем в полвосьмого – дышать нечем. Просто гарь стоит. Мы в этом доме просто задыхаемся", – рассказывает жительница Малиновки Мария Буко.

А вот ночью от дыма прятаться негде – не спасают даже окна.

"Жарко и плюс дым. Не могу окно открыть. Как спать? И плюс давление, и плюс сердце. Они что нас хотят задушить?", – спрашивает жительница Малиновки Нина Букина.

Гарь в Малиновку несет с соседнего военного полигона. Здесь загорелись торфяники. И пожар уже охватил уже десять гектаров.

"Сегодня" подъехали ближе к полигону, к району вблизи Клугино-Башкировка. Сильный ветер разносит огонь по окрестностям, за секунды здесь загорается сухая трава. Спасатели сразу гасят огонь, поэтому большинство деревьев здесь выстояли.

Пожар не могут потушить уже вторую неделю, потому что техника по болоту не проходит. А еще работают саперы – на полигоне могут быть неразорвавшиеся снаряды после учений. Чиновники говорят – несколько уже разорвалось в огне.

"Саперы могут пройти один километр за несколько часов, так было вчера. Это усложняет работу, существенно затрудняет", – рассказывает заместитель Чугуевского городского головы Игорь Кащавцев.

Военные настаивают – складов на полигоне нет. И масштабных взрывов не будет.

"Для местных жителей угрозы никакой нет, поскольку сам очаг тления, возгорания, находится на расстоянии не менее четырех километров от ближайшего населенного пункта", – заявил представитель отделения информационного агентства Минобороны Виталий Саранцев.

Эти торфяники загораются каждый год, говорят военные. Обычно площадь невелика. Но обучение заранее на август и сентябрь здесь не планируют. На этот раз от пожара пострадало несколько окрестных селений. И когда его погасят – никто не знает.

"Это нельзя терпеть, вот это все нельзя терпеть. Страдают дети, их здоровье, страдаем мы", – говорят жители Малиновки.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области возле села Дубровка вспыхнул масштабный пожар – на территории в 12 гектаров занялись торфяники. На борьбу с возгоранием были направлены несколько десятков бойцов ГСЧС и 15 единиц специальной техники.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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