Зонтики можно оставить дома: прогноз погоды в Харькове на 20 октября (карта)

В Харькове ожидается прохладная погода в течение дня

День в Харькове будем облачным/Коллаж: Сегодня

В среду, 20 октября, в Харькове будет прохладная погода, но без осадков. В то же время в Украине ожидаются резкие перепады температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня в Харькове будет переменная облачность. Температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Ветер-юго-западный, 7-12 м/с.

Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

Читайте также