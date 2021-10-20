Зонтики можно оставить дома: прогноз погоды в Харькове на 20 октября (карта)

В среду, 20 октября, в Харькове будет прохладная погода, но без осадков. В то же время в Украине ожидаются резкие перепады температуры.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в Харькове будет переменная облачность. Температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Ветер-юго-западный, 7-12 м/с.
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