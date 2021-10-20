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Зонтики можно оставить дома: прогноз погоды в Харькове на 20 октября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
20 октября, 07:00
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В Харькове ожидается прохладная погода в течение дня
День в Харькове будем облачным/Коллаж: Сегодня
День в Харькове будем облачным/Коллаж: Сегодня

В среду, 20 октября, в Харькове будет прохладная погода, но без осадков. В то же время в Украине ожидаются резкие перепады температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Харькове будет переменная облачность. Температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Ветер-юго-западный, 7-12 м/с.

Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

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