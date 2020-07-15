900 зараженных и отмена карантина: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму

За прошедшие сутки COVID-19 на полуострове подтвердили у 11 человек

В аннексированном Крыму за все время пандемии зарегистрировано 900 случаев заражения коронавирусом. А за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 11 человек.

Реклама

Как сообщил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, четыре случая завезли из-за границы, три зафиксировали при обращении за медицинской помощью, два выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям и еще два – при скрининге здоровых лиц.

Таким образом, на данный момент в Крыму зарегистрировано 900 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 665 человек.

Тем временем, оккупационные власти Крыма отменили обязательный двухнедельный карантин для всех, кто пересекает административную границу в сторону полуострова. Как сообщили в Офисе омбудсмана Украины, для въезда необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

В случае отсутствия такого документа, необходимо сделать его за свой счет в течении трех дней. Если результат окажется положительным, нужно будет пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

В тренде На Донбассе снова обстрелы: ранены семь бойцов ВСУ

Реклама

Напомним, в Крыму оккупанты провели парад, несмотря на карантин. Большинство людей не надевали маски и не соблюдали безопасную дистанцию. Собравшиеся люди стояли в несколько рядов вплотную друг к другу. Среди зрителей было много пожилых людей.

Также ранее мы писали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

Как карантин повлиял на рынок труда в Украине – смотрите видео:

Коронавірус і карантин: в Україні панує безробіття?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама