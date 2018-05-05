Акция против Путина: в Севастополе прошел одиночный пикет

5 Мая 2018, 19:50

На набережную оккупированного города вышел один сторонник Навального

Одиночный пикет в Севастополе. Фото: krymr.com
Одиночный пикет в Севастополе. Фото: krymr.com

В Севастополе 5 мая сторонник российского оппозиционного политика Алексея Навального Алексей Иванов вышел с одиночным пикетом на набережную, присоединившись к российской акции "Он нам не царь". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Иванов во время  одиночного пикета сменил два плаката. На одном было написано: "Еще шесть лет кражи и беззаконие Спасибо, нет. Он нам не царь".

На втором активист требовал свободы Игорю Мовенко, которого подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил по обвинению в экстремизме к двум годам заключения в колонии-поселении.

Напомним, по словам организаторов, акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Традиционно для России, все закончилось массовыми задержаниями, так как часть акций не была согласована местными властями, но даже в тех городах, где митинги были разрешены, не обошлось без задержаний активистов. 

Обо всех подробностях митингов в России читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Он нам не царь": чем обернулись для россиян массовые протесты против Путина.
протесты, Крым, пикет, активист

Вы сейчас просматриваете новость "Акция против Путина: в Севастополе прошел одиночный пикет". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: fn-volga.ru

Полиция в России задержала маленького мальчика после акции "Он нам не царь"

5 Мая, 17:23

Ребенок кричал правоохранителям: "Позор!"

Россия

Навальный перед задержанием. Фото: twitter.com/teamnavalny_mos

В автозак вперед ногами: появилось видео задержания Навального в Москве

5 Мая, 16:20

Люди на площади стали кидать в полицейских бутылки и кусты, вырванные из клумб, а в ответ получали дубинками
Загрузка...

Украина

Фото: Госпогранслужба

Представитель украинцев в Венгрии незаконно посещал Крым - посол

5 Мая, 16:20

Посол Украины в Венгрии ожидает реакции украинской общины в стране на такие действия ее представителя

Россия

Протесты в Москве. Фото: twitter.com/teamnavalny_mos

"Путин – вор" или "Майдан не пройдет": в Москве на митинге встретились противники и сторонники путинского режима

5 Мая, 15:57

В сторонниках Кремля оказались некие "казаки", которые "признаются в любви" к президенту РФ
Загрузка...