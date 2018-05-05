Акция против Путина: в Севастополе прошел одиночный пикет

В Севастополе 5 мая сторонник российского оппозиционного политика Алексея Навального Алексей Иванов вышел с одиночным пикетом на набережную, присоединившись к российской акции "Он нам не царь". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Иванов во время одиночного пикета сменил два плаката. На одном было написано: "Еще шесть лет кражи и беззаконие Спасибо, нет. Он нам не царь".

На втором активист требовал свободы Игорю Мовенко, которого подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил по обвинению в экстремизме к двум годам заключения в колонии-поселении.

Напомним, по словам организаторов, акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Традиционно для России, все закончилось массовыми задержаниями, так как часть акций не была согласована местными властями, но даже в тех городах, где митинги были разрешены, не обошлось без задержаний активистов.

Обо всех подробностях митингов в России читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Он нам не царь": чем обернулись для россиян массовые протесты против Путина.