"Он нам не царь": чем обернулись для россиян массовые протесты против Путина

В субботу, 5 мая, по России прокатилась волна протестных акций под лозунгом "Он нам не царь", организованных российским оппозиционером Алексеем Навальным и региональными штабами его движения. Традиционно для России, все закончилось массовыми задержаниями, так как часть акций не была согласована местными властями, но даже в тех городах, где митинги были разрешены, не обошлось без задержаний активистов.

По словам организаторов, акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Акции начали проводить на Дальнем востоке – и почти сразу стало известно о первых задержаниях.

Задержания прошли по всей стране. Так, в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова. Ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия. Всего в Красноярске силовики задержали более 150 человек. Сообщается, что среди задержанных оказались и простые прохожие, не имеющие отношение к митингу.

Фото: Twitter

В автозаке оказался и известный красноярский бизнесмен и телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал происходящее на телефон и спросил у полицейского несколько раз, что нарушили люди, которые просто шли по своему городу. После этого Перекотий также оказался в спецмашине.

Также скоро стало известно о 15 задержанных на акции в Барнауле, причем в этом городе акция была согласована. Позже полиция всех их отпустила. Кроме того, на акции в Якутске были задержаны несколько журналистов. Им предъявили обвинения за участие в незаконном шествии. Полиция отказывалась отпускать представителей прессы, а всего в Якутске задержали 75 человек.

Фото: Twitter

В Новокузнецке полиция задержала более 20 человек. Силу правоохранители не применяли, однако люди были напуганы такими действиями силовиков, которых на улицах города было очень много.

А в Томске после окончания несанкционированного местными властями марша и митинга полиция задержала руководителя штаба Навального Ксению Фадееву.

При этом в Москве и в Санкт-Петербурге акции не были согласованы местными властями. В Петербурге активистам пришлось делить Дворцовую площадь с байкерами и военными, мероприятия которых были назначены на время, близкое ко времени проведения акции.

Акция протеста в Москве pic.twitter.com/GksC36BEWn — Meduza (@meduzaproject) May 5, 2018

В Москве же на митинге встретились противники и сторонники путинского режима. "Оппозиционный лагерь" был категорично настроен против новоизбранного президента и кричал: "Путин выйди вон, соблюдай закон!", "Путин – вор!", "Долой царя!", "Долой несменяемость власти!", "Россия будет свободной!"

В свою очередь в "пропутинском лагере" собрались несколько сотен людей в казачьей форме, а также активисты одной из прокремлевских организаций с георгиевскими лентами. Они четко очертили свою позицию в своих лозунгах: "Путин!", "Россия!", "Требуем чисток!", "Путин – наш президент!", "Победили в 45-м, победили и сейчас!", "Родина, свобода, Путин!", "Майдан не пройдет!", "Мы – Россия, мы – народ, мы – за Путина!".

В Москве задержали и самого Алексея Навального, буквально внеся его в автозак вперед ногами. Присутствующие активисты в ответ на действия полиции кричали вслед "Позор, позор".

Видео задержания Навального pic.twitter.com/KcymCDGqGO — Телеканал Дождь (@tvrain) May 5, 2018

В соцсетях пишут, что люди на Пушкинской бросали в полицейских бутылки и кусты, вырванные из клумб. В ответ, согласно сообщениям, полицейские били дубинками по камерам фотографов.

А в Саратове после завершения акции "Он нам не царь" на Набережной Космонавтов сотрудники полиции задержали мальчика. Как сообщают местные СМИ, ребенок находился на акции с демонстрантами.

После того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его. Как отмечают очевидцы, в ходе задержания ребенок кричал полицейским: "Позор!"

Итоги акции "Он нам не царь"

Всего акции прошли в 19 городах Российской Федерации, а в ходе митингов задержали по меньшей мере 1029 человек. Больше всего людей задержали в Москве – 475 активистов. Кроме того:

164 демонстранта были задержаны в Челябинске

75 – в Якутске

63 – в Тольятти

53 – в Петербурге

49 – в Краснодаре

35 – в Красноярске

26 – в Новокузнецке.

Также сообщается, что есть задержанные в Калуге, Новокузнецке, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске – то есть в 20 городах России.