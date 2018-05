Американский журналист уточнил свои слова об уничтожении Крымского моста

Журналист Washington Examiner Том Роган, призвавший ранее в своей статье разбомбить Крымский мост, уточнил в новой статье, что предлагал уничтожить мост без жертв.

В новой статье "Why Putin wants to send me to the Black Dolphin" ("Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин" (колония в РФ для пожизненно осужденных – ИФ) Роган пишет, что сожалеет только о том, что не высказался конкретнее, а именно чтобы предложение разбомбить Крымский мост было осуществлено без жертв. По его словам, он лишь предлагал уничтожить коммуникации к мосту и тем самым сделать невозможной его эксплуатацию.

"Если вы строите что-то на чужой территории без согласия владельцев земли, то у них есть право уничтожить результат вашего труда", – подчеркнул автор.

Роган отверг также обвинения в призывах к терроризму, высказанные в его адрес российской стороной и, в свою очередь, обвинил Россию в терроризме на Украине.

"Что еще более важно – то, что Россия сделала и продолжает делать на Украине – возмутительно, и они даже больше не отрицают свою причастность, потому что им не верят", – пишет Роган.

"Российские власти утверждают, что я террорист, поскольку высказал мнение о праве независимой нации сопротивляться российской агрессии. Собственные действия России – вот настоящий терроризм", – отметил он.

Журналист также обвинил российские власти в причастности к гибели лайнера MH17 на Украине.

"Я уважаю российский народ и его историю, но у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу", – подчеркивает Роган.

Ране Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении журналиста, написавшего статью с предложением разбомбить

В посольстве РФ в США потребовали от журнала The Washington Examiner объяснений в связи с публикацией.

В Кремле статью назвали уродливым проявлением некачественной журналистики.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Бомбить мост не понадобиться, хотя бы потому, что после возвращения Крыма, Крымский мост достанется Украине. Такое мнение высказал народный депутат Антон Геращенко. Он выразил уверенность, что Россия и Украина будут мирно сосуществовать, но уже без Путина.