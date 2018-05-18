Американский журналист уточнил свои слова об уничтожении Крымского моста

Сегодня, 09:52

Роган пишет, что сожалеет только о том, что не высказался конкретнее относительно того, как нужно уничтожить мост

Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge
Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Журналист Washington Examiner Том Роган, призвавший ранее в своей статье разбомбить Крымский мост, уточнил в новой статье, что предлагал уничтожить мост без жертв.

В новой статье "Why Putin wants to send me to the Black Dolphin" ("Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин" (колония в РФ для пожизненно осужденных – ИФ) Роган пишет, что сожалеет только о том, что не высказался конкретнее, а именно чтобы предложение разбомбить Крымский мост было осуществлено без жертв. По его словам, он лишь предлагал уничтожить коммуникации к мосту и тем самым сделать невозможной его эксплуатацию.

"Если вы строите что-то на чужой территории без согласия владельцев земли, то у них есть право уничтожить результат вашего труда", – подчеркнул автор.

Роган отверг также обвинения в призывах к терроризму, высказанные в его адрес российской стороной и, в свою очередь, обвинил Россию в терроризме на Украине.

"Что еще более важно – то, что Россия сделала и продолжает делать на Украине – возмутительно, и они даже больше не отрицают свою причастность, потому что им не верят", – пишет Роган.

"Российские власти утверждают, что я террорист, поскольку высказал мнение о праве независимой нации сопротивляться российской агрессии. Собственные действия России – вот настоящий терроризм", – отметил он.

Журналист также обвинил российские власти в причастности к гибели лайнера MH17 на Украине.

"Я уважаю российский народ и его историю, но у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу", – подчеркивает Роган.

Ране Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении журналиста, написавшего статью с предложением разбомбить 

В посольстве РФ в США потребовали от журнала The Washington Examiner объяснений в связи с публикацией.

В Кремле статью назвали уродливым проявлением некачественной журналистики.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Бомбить мост не понадобиться, хотя бы потому, что после возвращения Крыма, Крымский мост достанется Украине. Такое мнение высказал народный депутат Антон Геращенко. Он выразил уверенность, что Россия и Украина будут мирно сосуществовать, но уже без Путина.
Россия, США, журналист, крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Американский журналист уточнил свои слова об уничтожении Крымского моста". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: instagram.com/cat_the_most/

Главной звездой Крымского моста стал кот - Washington Post

Вчера, 17:47

Рыжий кот похвастался подписчикам, что пересек мост за день до Путина

Россия

Фото: facebook.com/ Krymsky

СК РФ открыл дело против американского журналиста, призвавшего подорвать Керченский мост

Вчера, 17:10

Его подозревают в призывах к террористической деятельности
Загрузка...

Политика

Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму

Вчера, 20:11

Выборы Путина нелегитимны, поскольку проведены на временно оккупированных территориях Украины, говорит Максим Бурбак

Россия

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В США предложили взорвать Крымский мост: появилась жесткая реакция Кремля

Вчера, 14:38

Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, сказал Песков

Политика

Крымский мост. Фото: most.life

Путин не хочет мира с Украиной: в Польше резко отреагировали на открытие Крымского моста

Вчера, 11:14

Польские дипломаты указали на противоречия в словах и действия Москвы по отношению к Украине

Украина

Керченский мост. Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Украина несет огромные убытки из-за Керченского моста: Омелян озвучил цифру

16 Мая, 13:55

Строительство Россией такого объекта в Керченском проливе сильно мешает Украине

Политика

Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Керченский мост достанется Украине – Геращенко

16 Мая, 13:41

Россия и Украина будут мирно сосуществовать, но уже без Путина, уверен политик

Россия

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova

Крымский мост мешает США попасть "к берегам Беларуси": Захарова "потроллила" американцев

16 Мая, 12:34

Американцы считают, что мост ограничит судоходство в Керченском проливе, но в РФ на это дали смешной ответ
Загрузка...