В СК РФ открыли дело против американского журналиста, призвавшего подорвать Керченский мост

Сегодня, 17:10

Его подозревают в призывах к террористической деятельности

Фото: facebook.com/ Krymsky
Фото: facebook.com/ Krymsky

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, призвавшего в своей статье взорвать Керченский мост в оккупированном Крыму. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС

Следствие подозревает его в призывах к террористической деятельности. 

"Как полагает следствие, в статье Тома Рогана, размещенной в открытом доступе в сети интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений (ст. 205 УК РФ)", – сообщила Петренко.

Как известно, Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" ("Украине нужно взорвать Крымский мост Путина"). Она также была размещена и на сайте еженедельного журнала "Washington Examiner". В статье Роган призывал Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов. Американский политический журналист в статье The Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост даже несмотря на возможные ответные меры России.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Бомбить мост не понадобиться, хотя бы потому, что после возвращения Крыма, Крымский мост достанется Украине. Такое мнение высказал народный депутат Антон Геращенко. Он выразил уверенность, что Россия и Украина будут мирно сосуществовать, но уже без Путина.
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