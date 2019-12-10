Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку: появились подробности

Фото: Крым. Реалии

Архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент пришел к зданию Кабинета министров Украины в Киеве и объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.

Он отметил, что прекратит голодовку только после "выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей".

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"Требование: встреча с премьер-министром Украины (Алексеем Гончаруком – ред.), определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. К этому времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина – ред.) я поеду в Крым", – добавил он.

Пока что к архиепископу никто из представителей украинских властей не вышел.

Напомним, в марте российские силовики задержали в оккупированном Симфероле архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Кроме того, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий сообщил, что в Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

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