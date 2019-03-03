Оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины

Главу Крымской епархии ПЦУ доставили в "Центральный районный отдел полиции" оккупированного Симферополя

Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info.

Оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg 2019-03-03T14:23:00+02:00 Крым Главу Крымской епархии ПЦУ доставили в "Центральный районный отдел полиции" оккупированного Симферополя

Российские силовики задержали в оккупированном Симфероле архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), о чем сообщила пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.

Инцидент произошел 3 марта на автовокзале Симферополя перед тем, как владыка, возглавляющий Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, собирался отправиться в российский Ростов-на-Дону, где незаконно удерживается в СИЗО политзаключенный украинец Павел Гриб.

Состоянием на 13:40 глава Крымской епархии украинской поместной церкви находится в "Центральном районном отделе полиции" Симфероля. Для оказания помощи к нему прибыли крымский адвокат Эмиль Курбединов и юрист Назим Шеихмамбетов.

Российские силовики пока не комментировали задержание архиепископа Климента.

Напомним, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий сообщил, что в Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

Мы также сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.

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