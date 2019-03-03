Оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины
Главу Крымской епархии ПЦУ доставили в "Центральный районный отдел полиции" оккупированного Симферополя
Российские силовики задержали в оккупированном Симфероле архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), о чем сообщила пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.
Инцидент произошел 3 марта на автовокзале Симферополя перед тем, как владыка, возглавляющий Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, собирался отправиться в российский Ростов-на-Дону, где незаконно удерживается в СИЗО политзаключенный украинец Павел Гриб.
Состоянием на 13:40 глава Крымской епархии украинской поместной церкви находится в "Центральном районном отделе полиции" Симфероля. Для оказания помощи к нему прибыли крымский адвокат Эмиль Курбединов и юрист Назим Шеихмамбетов.
Российские силовики пока не комментировали задержание архиепископа Климента.
Напомним, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий сообщил, что в Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.
Мы также сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.
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