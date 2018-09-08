Авария с Крымским мостом: сорванный штормом плавучий кран врезался в опору

Из-за повреждений после аварии и шторма движение на одном из участков временно ограничено

В субботу, 8 сентября, штормом в акватории Керченского пролива был сорван с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, чтобы избежать аварии, но штормовой ветер прибил средство Крымскому мосту на участке между островом Тузла и фарватером. В результате плавкран врезался в опору 227 автодорожной части моста. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию учреждения "Упрдор "Тамань".

Согласно информации, стрела плавкрана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

"На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

Для буксировки плавкрана прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря.

"Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста", – говорится в сообщении.

По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, скорость восточного ветра достигает 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, высота волн – 13-20 дм. Ожидается сохранение штормовых условий в течение дня.

Как сообщалось ранее, работы по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста затягиваются.

Напомним, что Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.