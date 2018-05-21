Международный суд к концу года возьмется за Керченский мост – Ирина Луценко

Сегодня, 12:39

Украина хочет привлечь Россию к ответственности за действия в Черном море у берегов оккупированного Крыма

Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge
Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

США и Европа своей реакцией на открытие Керченского моста четко обозначили поддержку Украины, и в международном суде теперь рассмотрят украинский иск к России за незаконное строительство данного объекта. Об этом рассказала на Согласительном совете представитель президента в парламенте, народный депутат Ирина Луценко.

Она обозначила сроки, когда можно ожидать решения суда по Крымскому мосту.

"В связи с незаконным строительством Керченского моста, по поручению главы государства, согласно Конвенции ООН по морскому праву, в Арбитражный трибунал Украина подала ходатайство о защите суверенных интересов Украины. Обращение по возведению этого моста осудили США, ЕС, НАТО, Великобритания и Канада. То есть, мы видим мировую поддержку Украины в нарушении морского права и я думаю, что до конца 2018 года начнет рассматриваться этот вопрос, и в 2019 году мы будем ожидать результат", – сказала Луценко.

Напомним, что в феврале нынешнего года Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Как известно, Керченский мост был открыт 15 мая. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году. Однако на эти действия Москвы последовала жесткая реакция Запада.

  • Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
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Источник:

"Сегодня"

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