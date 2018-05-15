"Балансирование на нулевой отметке": кремлевский узник Балух объявил другой режим протеста

Незаконно осужденный по сфабрикованному делу в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил смягчить объявленную почти два месяца назад голодовку и начал принимать пищу, чтобы избежать насильственного кормления.

Об этом он написал в открытом обращении к украинцам, которое опубликовала Крымская правозащитная группа.

"На 25-й день голодовки после консультации с архиепископом Крымским Климентом, чтобы максимально сделать невозможной вероятность насильственного кормления и не санкционированного мною применения медицинских средств жизнесохранения организма, а также чтобы не причинить непоправимого горя родным, мною было принято решение перейти на другой режим протеста. С этого дня я ежедневно употребляю два стакана овсяного киселя, 50-70 г сухарей из черного хлеба и пью чай с медом", – рассказал Балух.

Украинец объяснил, что голодовка была "проявлением его личного презрения к оккупационному режиму".

Кремлевский узник напомнил, что он подвергался избиениям, моральным издевательствам, воровали его личные вещи. Несмотря на то, что Балуху удалось добиться перевода в отдельную камеру, "провокации и моральное давление… только усилились".

"Только Богу известно, сколько еще будет продолжаться эта балансирование на нулевой отметке, но в настоящее время другие методы разоблачения сущности процессов, которые происходят в оккупированном Московщиной Украинском Крыму, мне недоступны", – написал Балух.





Фото: crimeahrg.org

Фото: crimeahrg.org

Напомним, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. 14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку, выразив протест против приговора.