Узник Кремля Балух объявил голодовку в Крыму

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку. Как сообщает 19 марта Крымская правозащитная группа, таким образом, украинец выражает протест против приговора.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

Отмечается, что суд при этом отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили в ходе судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Защита Балуха не согласна с решением суда и будет готовить кассационную жалобу, как только получит решение апелляционной инстанции.

Также она сообщила, что у Балуха приближается срок условно-досрочного освобождения и соответствующее ходатайство будет подано по месту отбывания наказания. По словам Динзе, защита не будет уведомлена о сроках и месте, куда будет этапирован Владимир Балух.

Сам активист после оглашения решения суда заявил, что не исключает вероятность объявления голодовки в знак протеста против судебного произвола.

Напомним, что 16 января украинскому активисту Балуху вынесли приговор. В частности, активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Украинец свою вину не признал.

Также появилась жесткая реакция МИД Украины на судилище в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что фейковая "судебная система" оккупационной власти бессильна против людей несгибаемой воли.