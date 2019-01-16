Бекиров рассказал о насильственном изъятии слюны российскими силовиками

Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу

Фото: twitter.com/crimeaua1..

Бекиров рассказал о насильственном изъятии слюны российскими силовиками https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg 2019-01-16T01:05:00+02:00 Крым Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого в оккупированном Крыму обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, заявил, что силовики незаконно и насильственно изъяли у него слюну для биологической экспертизы.

Об этом рассказал его адвокат Алексей Ладин, передает "Крым.Реалии".

Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу.

По его словам, биологический материал у Бекирова изымали дважды. Первый раз – после задержания 12 декабря 2018 года в помещении управления ФСБ в Крыму. Второй – в СИЗО Симферополя 29 декабря 2018 года "без присутствия защитника, фактически насильно".

Адвокат крымскотатарского активиста указал на это в протоколе об ознакомлении с постановлением следователя о назначении биологической экспертизы.

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"12 декабря в здании ФСБ по Крыму и Севастополю неизвестные лица в гражданской одежде приняли у Бекирова образцы слюны. Поскольку они изъяты непроцессуальным способом и следователь вообще отрицает факт их изъятия, есть основания полагать, что они могут оказаться на той взрывчатке и патронах, которые якобы передавал Бекиров", – отмечает Ладен.

Адвокат добавил, что Бекиров написал заявление о проведении процессуальной проверки, возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности неизвестных ему лиц, которые в здании ФСБ "совершили преступление против него, превысив свои должностные обязанности".

Напомним, ранее по обращению Денисовой председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека в РФ Михаил Федотов занялся проверкой информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Эдема Бекирова и Александра Шумкова.

Мы также писали, что заседание апелляционного "суда" по делу Эдема Бекирова перенесли на две недели.

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