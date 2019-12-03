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Часть Симферополя останется без света: появились подробности

3 декабря, 09:41

Энергоснабжение на некоторых улицах города будет отсутствовать весь день

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Симферополя снова массово отключают свет – часть улиц города останется без электроснабжения на целый день. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Электроэнергия 3 декабря будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Трубаченко, 9, 12, 12а, 12в, 14; ул. Поповкина, 1/11-5 (нечет), 2-20 (чет); ул. Бульварная, 2, 6, 14; ул. Севастопольская, 17, 21; ул. Урожайная, 2-26 (чет), 5-9 (нечет); пер. Киевский 50-82 (чет), 49-67 (нечет); Каменский массив СТ: "Пневматик", "Пневматик 2", "Нерудник", "Коммунальник", "Радуга", "Автомобилист", "Автомобилист 1", "Автомобилист 2", "Вишневый Сад", "Полет", "Пчелка", "Скала", "Энергия", "Шинник", "Домостроитель", "Ягодка-Крым", "Бодрость", "Водник", "Садовод", "Изыскатель", "Веселая Долина", "Надежда", "Монтажник ПМК-220", "Полиграфист", "Электрификатор", "Мебельщик", "Луч", "Энергетик"​, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что отключение света в городе связано с капитальным ремонтом, заменой опор и другими ремонтными работами.

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Кроме того, в Симферополе снова начались проблемы с водой – 2 декабря часть города осталась без водоснабжения.

Ранее мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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Крым свет Симферополь отключение электроснабжение

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