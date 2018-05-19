"Депортацию пережили и оккупацию переживем": в Крыму появились антироссийские листовки

Сегодня, 18:18

Листовки на разных языках расклеены в Симферополе, Джанкой, Феодосии


Фото:/twitter.com/KrimRt

Фото:/twitter.com/KrimRt

Фото:/twitter.com/KrimRt

В субботу,19 мая в разных городах оккупированного крымского полуострова появились листовки на разных языках антироссийского содержания. Соответствующие фотографии обнародованы на странице в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Листовки с изображением колючей проволоки и текстом "Пережили депортацию – переживем и оккупацию" на украинском, крымскотатарском и русском языках были расклеены в Симферополе, Джанкой, Феодосии, Красногвайдейске.

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Ранее мы писали о том, что в оккупированном Россией Симферополе развесили листовки с заявлением о том, что Москва "сливает" Крым

Также следует отметить, что в Белогорске неизвестные распространили листовки патриотического содержания. В частности, авторы назвали себя "партизанами" и пообещали наказать предателей.

В начале прошлого года в Коктебеле и Феодосии неизвестные расклеили множество листовок с изображением так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова в сообществе лидеров донецких боевиков – Игоря Плотницкого и Александра Захарченко - "Три дебила – это сила".

Крым, Симферополь, листовки

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Источник:

"Сегодня"

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