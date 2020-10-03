Крым входит в период опустынивания: эколог предупредил о катастрофе

Картина будет очень грустной, если в ближайшие годы полуостров не получит большое количество осадков

Засуха в оккупированном Крыму будет только усиливаться, полуостров входит в период опустынивания, когда водность меняется, сокращается, малые воды высыхают. Плюс к этому добавляется изменение климата, что может привести к искусственному опустыниванию.

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Об этом рассказал в интервью УНИАН профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

Он уточнил важный момент, что перекрытый Украиной Северо-Крымский канал обеспечивал водой сельское хозяйство и промышленность и был лишь резервным источником для водохранилищ. Он не предназначался для обеспечения водой населенных пунктов полуострова.

"Последние несколько лет происходят глобальные изменения климата … Меняется количество осадков и температурный режим. Последние годы – максимально засушливые в Крыму, естественное наполнение рек за счет осадков, таянья снегов уменьшилось. Воды стало объективно меньше, а население Крыма существенно увеличилось. Если в 2013 году было примерно 2-2,5 миллиона, то сейчас около 3,5 миллиона. РФ объявила, что в Крым переехало 250 тысяч, но приезжали семьи. За каждым переселенцем приезжали родственники. Было и неформальное переселение … И увеличилось количество военнослужащих, военных объектов, которые используют воду для своих целей. Из-за этих факторов проблема обеспечения жителей Крыма водой заходит в глухой тупик", – сказал Хлобыстов.

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Также ученый отмечает, что Крым входит в период опустынивания, когда водность меняется, сокращается, малые воды высыхают. Еще и изменения климата могут привести к искусственному опустыниванию.

"Картина будет очень грустной, если в ближайшие годы полуостров не получит большое количество осадков. Можно надеяться, что на Ай-Петри выпадет снег, и проблема крымских водохранилищ будет частично решена. Но общий тренд такой, что сухости будет больше и больше. Сельское хозяйство без орошения будет в тяжелом положении, нужно кардинально менять систему полива. Есть технологии, которые позволят даже в пустыне выращивать овощи, посмотрите на Израиль. Но в Крыму их нет. Я знаю очень много крымских фермеров, которые отказались от земледелия и зарабатывают на жизнь по-другому", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Также мы показывали фото, как исчезает вода в водохранилище под Алуштой. Начала виднеться бетонная плита земляной плотины, которая раньше была под водой.

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