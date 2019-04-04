Осужденные в Крыму "за терроризм" Дудка и Бессарабов обжалуют жесткий приговор

Адвокаты считают, что 14 лет – это чрезмерная мера наказания

Фото Крым.Реалии.

Осужденные в Крыму "за терроризм" Дудка и Бессарабов обжалуют жесткий приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/608/c1b/5ca608c1b24e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/608/c1b/5ca608c1b24e9.jpg 2019-04-04T16:40:00+03:00 Крым Адвокаты считают, что 14 лет - это чрезмерная мера наказания

Адвокаты фигурантов "дела т.наз. "украинских диверсантов"" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных 4 апреля в аннексированном Крыму к 14 годам заключения, готовятся обжаловать приговор. Об этом сообщил адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов.

"Мы оцениваем приговор как незаконный и необоснованный, намерены его обжаловать в 10-дневный срок... Если брать других, это наиболее суровый приговор по таким "диверсионным" делам в Крыму. Чем его объяснить - я затрудняюсь ответить. Может быть, скрыть фальсификацию следствия, может быть, запугать осужденных и их родственников, может быть, остальных. Потому что 14 лет - это чрезмерная мера наказания", - сказал Легостов.

Напомним, подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов "дела "украинских диверсантов"" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову - в размере 300 тысяч рублей.

Отметим, ФСБ РФ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами. 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Оккупанты обвиняли их по ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Украинцы вину отрицали.

Как мы писали, во время нахождения в неволе состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульт. Сам политзаключенный был уверен еще заранее, что судья вынесет ему обвинительный приговор.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Осужденные в Крыму "за терроризм" Дудка и Бессарабов обжалуют жесткий приговор". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Крым.Реалии Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.