Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Осужденные в Крыму "за терроризм" Дудка и Бессарабов обжалуют жесткий приговор

Сегодня, 16:40

Адвокаты считают, что 14 лет – это чрезмерная мера наказания

Фото Крым.Реалии
Фото Крым.Реалии.
Осужденные в Крыму "за терроризм" Дудка и Бессарабов обжалуют жесткий приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/608/c1b/5ca608c1b24e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/608/c1b/5ca608c1b24e9.jpg Крым Адвокаты считают, что 14 лет - это чрезмерная мера наказания

Адвокаты фигурантов "дела т.наз. "украинских диверсантов"" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных 4 апреля в аннексированном Крыму к 14 годам заключения, готовятся обжаловать приговор. Об этом сообщил адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов.

"Мы оцениваем приговор как незаконный и необоснованный, намерены его обжаловать в 10-дневный срок... Если брать других, это наиболее суровый приговор по таким "диверсионным" делам в Крыму. Чем его объяснить - я затрудняюсь ответить. Может быть, скрыть фальсификацию следствия, может быть, запугать осужденных и их родственников, может быть, остальных. Потому что 14 лет - это чрезмерная мера наказания", - сказал Легостов.

Напомним, подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов "дела "украинских диверсантов"" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову - в размере 300 тысяч рублей.

Отметим, ФСБ РФ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами. 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Оккупанты обвиняли их по ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Украинцы вину отрицали.

Как мы писали, во время нахождения в неволе состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульт. Сам политзаключенный был уверен еще заранее, что судья вынесет ему обвинительный приговор.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Крым, приговор, Бессарабов, Дудка

Вы сейчас просматриваете новость " Осужденные в Крыму "за терроризм" Дудка и Бессарабов обжалуют жесткий приговор". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Крым.Реалии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму двум "украинским диверсантам" вынесли жесткий приговор

Сегодня, 10:39

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году

Операция для Гриба и помощь Дудке: Денисова обсудила с Москальковой здоровье узников Кремля

5 марта, 23:52

Омбудсмен заявляет об ухудшении состояния здоровья политзаключенного Гриба

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Названы самые мощные Android-смартфоны по всему миру

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Почему акулы боятся дельфинов

Россия ввела запрет по нефти, который ударит по Украине

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Обворожительные бегуньи во всей красе
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира