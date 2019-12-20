Ехал на похороны отца: ФСБ не пустила в Крым украинца

Российские силовики запретили мужчине въезд на полуостров на 34 года

Сотрудники ФСБ РФ не пропустили в оккупированный Крым украинца, который ехал на похороны отца. Также мужчине запретили въезд на полуостров на 34 года, сообщила "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

Инцидент произошел 19 декабря на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым. При попытке попасть в Крым украинцу пограничники вручили документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на оккупированный полуостров и вообще на территорию России.

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"Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "Свобода передвижения", а также и Статью 8 самой Конвенции – "Право на уважение частной и семейной жизни"", – отметили в организации.

Кроме того, не так давно на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники задержали 60-летнего украинца. Его обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

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