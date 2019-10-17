В оккупированном Крыму украинца арестовали за "контрабанду наркотиков"

По словам российских пограничников, мужчина пытался провезти наркотики на полуостров

На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники задержали 60-летнего украинца. Его обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики, сообщили в подконтрольном России погрануправлении ФСБ в Крыму.

По словам российских пограничников, мужчина прилепил свертки с марихуаной к своему телу липкой лентой. Его задержали на пункте пропуска "Джанкой". Против украинца уже открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков и избрали меру пресечения. Украинца арестовали на два месяца.

Ранее мы сообщали, что за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилось вдвое. В частности, активистов в Крыму сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

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Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, как защитить права украинцев в Крыму.

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