Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

В оккупированном Крыму украинца арестовали за "контрабанду наркотиков"

17 октября, 15:52

По словам российских пограничников, мужчина пытался провезти наркотики на полуостров

На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники задержали 60-летнего украинца. Его обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики, сообщили в подконтрольном России погрануправлении ФСБ в Крыму.

По словам российских пограничников, мужчина прилепил свертки с марихуаной к своему телу липкой лентой. Его задержали на пункте пропуска "Джанкой". Против украинца уже открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков и избрали меру пресечения. Украинца арестовали на два месяца.

Ранее мы сообщали, что за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилось вдвое. В частности, активистов в Крыму сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

Реклама

Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, как защитить права украинцев в Крыму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Крым пограничники наркотики задержание

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
"Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром МиловымРоссия
В Украину пришло потепление: синоптики порадовали прогнозом погоды
В Украину пришло потепление: синоптики порадовали прогнозом погодыУкраина
"Симферополь. Украина": Усик одержал победу в патриотических шортахБокс
Настоящее бабье лето: прогноз погоды в Украине на неделю
Настоящее бабье лето: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Встреча Эрдогана с
Встреча Эрдогана с "депутатами" из Крыма: реакция УкраиныУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...