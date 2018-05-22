ЕС готовится продлить "крымский пакет" санкций

Сегодня, 16:58

Последнее продление крымских санкций было в июне 2017 года 

В ЕС готовятся принять решение по санкциям. Фото: AFP
В ЕС готовятся принять решение по санкциям. Фото: AFP

В повестке дня рабочей группы Совета ЕС на вторник значится обсуждение документа с предложением об очередном продлении "крымского пакета" санкций Евросоюза в отношении России.

"Предложение Совету высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности для принятия решения Совета о внесении изменений в решение 2014/386/CFSP относительно ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – так называется документ, рассматриваемый в рабочей группе.

На сайте Совета ЕС поясняется, что доступа к этому документу нет.

Этот санкционный пакет продлевался на годовой срок. Последнее продление имело место в июне 2017 года до 23 июня 2018 года.

В законодательном акте от 23 июня 2014 года говорится: "6 марта 2014 года главы государств и правительств государств-членов союза твердо осудили нарушение Российской Федерацией в отсутствие провокации для этого суверенитета и территориальной целостности Украины".

По процедуре, после согласования предложения об очередном продлении в рабочей группе его рассматривает Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), который дает свою рекомендацию Совету ЕС для официального утверждения. Принятое советом решение вступает в силу после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Напомним, в санкционный список Европейского Союза попали представители т.н. "избирательных комиссий" в оккупированном Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму.
Россия, Крым, евросоюз, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "ЕС готовится продлить "крымский пакет" санкций". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото nvdaily.ru

Россия приняла закон о новых санкциях

Сегодня, 11:49

Они будут направлены против США и других "недружественных государств"

Евросоюз

Борис Джонсон. Фото: AFP

Великобритания требует ужесточения санкций против олигархов Путина

Сегодня, 11:28

Великобритания не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза
Загрузка...

Украина

На Донбассе нужно развернуть вооружение, а не прятать. Фото: Facebook

Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса

Сегодня, 05:22

Американский эксперт призывает не прятать оружие от военного конфликта, как в случае с Javelin

Евросоюз

фото AFP

Могерини заявила, что ЕС не видит альтернативы ядерной сделке с Ираном

Сегодня, 03:04

Выступление Помпео по Ирану не дало ответ, как сделать регион безопаснее

Другие страны

фото AFP

В Иране отреагировали на заявление США о "сильнейших санкциях в истории"

Вчера, 23:59

Роухани отверг заявления Помпео

США

фото AFP

Ирану грозят сильнейшими в истории санкциями

Вчера, 17:25

США призывают страну к созданию новой ядерной сделки

США

фото AFP

Правительство Венесуэлы обвинило США в саботаже выборов

Вчера, 01:03

За день до того США объявили о введении санкций в отношении Дьосдадо Кабельо

США

Протесты в Секторе Газа. Фото: AFP

Посольство США в Иерусалиме и новый глава Каталонии: ТОП-5 события мировой политики за неделю

19 Мая, 19:10

Во время протестов против открытия американского посольства в Иерусалиме погибли 53 человека
Загрузка...