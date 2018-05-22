ЕС готовится продлить "крымский пакет" санкций

Последнее продление крымских санкций было в июне 2017 года

В повестке дня рабочей группы Совета ЕС на вторник значится обсуждение документа с предложением об очередном продлении "крымского пакета" санкций Евросоюза в отношении России.

"Предложение Совету высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности для принятия решения Совета о внесении изменений в решение 2014/386/CFSP относительно ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – так называется документ, рассматриваемый в рабочей группе.

На сайте Совета ЕС поясняется, что доступа к этому документу нет.

Этот санкционный пакет продлевался на годовой срок. Последнее продление имело место в июне 2017 года до 23 июня 2018 года.

В законодательном акте от 23 июня 2014 года говорится: "6 марта 2014 года главы государств и правительств государств-членов союза твердо осудили нарушение Российской Федерацией в отсутствие провокации для этого суверенитета и территориальной целостности Украины".

По процедуре, после согласования предложения об очередном продлении в рабочей группе его рассматривает Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), который дает свою рекомендацию Совету ЕС для официального утверждения. Принятое советом решение вступает в силу после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Напомним, в санкционный список Европейского Союза попали представители т.н. "избирательных комиссий" в оккупированном Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму.