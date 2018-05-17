Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму

Верховная Рада обратилась к Европе с просьбой ввести новые санкции против России за незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму, строительство Керченского моста и преследования украинских активистов, живших до аннексии на полуострове.

Об этом руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204 избирательного округа Максим Бурбак сообщает на своей странице в Facebook.

"Напоследок приняли Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Действующему председательству в ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и парламентам государств-участников ОБСЕ по международному наблюдению ОБСЕ на выборах президента РФ в 2018 году. Выборы Путина являются нелегитимными, поскольку проведены на временно оккупированных территориях Украины. И следствием этих выборов должно быть только углубление и расширение санкций против Кремля", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

После этого последовала негативная реакция Украины и Запада.