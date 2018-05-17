Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму

Сегодня, 20:11

Выборы Путина нелегитимны, поскольку проведены на временно оккупированных территориях Украины, говорит Максим Бурбак

Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua
Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

Верховная Рада обратилась к Европе с просьбой ввести новые санкции против России за незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму, строительство Керченского моста и преследования украинских активистов, живших до аннексии на полуострове.

Об этом руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204 избирательного округа Максим Бурбак сообщает на своей странице в Facebook.

"Напоследок приняли Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Действующему председательству в ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и парламентам государств-участников ОБСЕ по международному наблюдению ОБСЕ на выборах президента РФ в 2018 году. Выборы Путина являются нелегитимными, поскольку проведены на временно оккупированных территориях Украины. И следствием этих выборов должно быть только углубление и расширение санкций против Кремля", – подчеркнул нардеп.

 Напомним, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

После этого последовала негативная реакция Украины и Запада.
Россия, санкции, Бурбак, керченский мост, крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Россия открыла автомобильное движение по Крымскому мосту

Вчера, 09:41

Открытие незаконно построенного моста уже осудили в Украине, Европе и США

Россия

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Путин объяснил, почему против России ввели столько санкций

9 Февраля, 16:06

По его словам, политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это тупиковый путь
Загрузка...

Россия

Фото: архив

В Кремле агрессию против Украины назвали "надуманным предлогом" США для санкций

27 Января, 10:38

Россияне поведали о своем "праве ответить" на американские санкции

США

Против России продолжают действовать санкции. Фото: pressa.today

Посол США в Москве назвал главное условие для отмены санкций против России

2 Декабря 2017, 16:45

Дипломат напомнил, что многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной
Загрузка...