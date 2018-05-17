Украина просит Европу ударить по России санкциями за Керченский мост и "выборы Путина" в Крыму
Выборы Путина нелегитимны, поскольку проведены на временно оккупированных территориях Украины, говорит Максим Бурбак
Верховная Рада обратилась к Европе с просьбой ввести новые санкции против России за незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму, строительство Керченского моста и преследования украинских активистов, живших до аннексии на полуострове.
Об этом руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204 избирательного округа Максим Бурбак сообщает на своей странице в Facebook.
"Напоследок приняли Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Действующему председательству в ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и парламентам государств-участников ОБСЕ по международному наблюдению ОБСЕ на выборах президента РФ в 2018 году. Выборы Путина являются нелегитимными, поскольку проведены на временно оккупированных территориях Украины. И следствием этих выборов должно быть только углубление и расширение санкций против Кремля", – подчеркнул нардеп.
Напомним, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.
После этого последовала негативная реакция Украины и Запада.
- Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Украина намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.
- "Укрепили аннексию Крыма": США осудили строительство Россией Керченского моста. В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.
- Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
- Париж сожалеет о присутствии французских политиков на открытии Керченского моста. Французы уверяют, что такой шаг являлся личной инициативой политиков, а не позицией страны.
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