Фиолетовое море: в Крыму произошло новое ЧП – фото и видео

По словам местных жителей, неизвестная жидкость - это вино

В оккупированном Россией Крыму море окрасилось в фиолетовый цвет. В воду слили неизвестную жидкость. Пользователи соцсетей говорят, что это может быть фальсифицированное вино.

В частности, об инциденте сообщает блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. По словам блогера, на этом месте регулярно стекают нечистоты. А оккупационные власти, как всегда, молчат.

"Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море", – написал Горный.

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По его словам, у моря стоит фекальный запах. Также мужчин опубликовал в доказательство фото и видео.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы .

Затем стало известно о новом выбросе вредных веществ с "Титана" . Над заводом даже замечено облако испарения неизвестного происхождения. В сети люди писали о новых пострадавших детях со странными покраснениями на коже.

Профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник в интервью сайту "Сегодня" рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана" . Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.

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