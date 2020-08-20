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ФСБ заявила о задержании в Крыму члена украинского добровольческого батальона

20 августа, 04:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержанному крымчанину грозит до 15 лет заключения

Региональное управление ФСБ России 19 августа заявило о задержании в оккупированном Крыму в Севастополе крымчанина, подозреваемого в участии в украинском добровольческом батальоне им. Н. Челебиджихана, передает ТАСС.

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Сообщается, что в среду сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю провели по адресам проживания и регистрации "фигуранта уголовного дела" следственные действия.

"В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", – говорится в заявлении ФСБ.

Дело против задержанного возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании").

В ФСБ также утверждают, что крымчанин помогал Государственной пограничной службе Украины.

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"Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования <...>, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", – говорится в пресс-релизе.

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Также сообщается, что "впоследствии мужчина вернулся в Крым, продолжив поддерживать контакты с членами НВФ и свою преступную деятельность по участию в батальоне".

Имя задержанного пока не известно.

Напомним, в конце июля в оккупированном Крыму в городе Севастополь ФСБ РФ задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкойи передавал Украине сведения, которые содержат государственную тайну.

Ранее бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух рассказал о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму.

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Крым задержание доброволец ФСБ РФ
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