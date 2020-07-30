В Крыму российского военного задержали за госизмену: шпионил в пользу Украины

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

В оккупированном Крыму в городе Севастополь ФСБ РФ задержала российского военнослужащего, который сотрудничал с украинской разведкой.

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В российской спецслужбе утверждают, что он передавал Украине сведения, которые содержат государственную тайну, сообщает INTERFAX.RU.

Ведомство также распространило видео задержания, согласно которому мужчину задержали на улице, он не был одет по форме.

По данному факту открыли уголовное дело о государственной измене. Военному избрали меру пресечения виде содержания под стражей.

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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее мы сообщали, что топ-полицейский в России оказался "шпионом" СБУ. Начальника райотдела в одной из областей РФ обвинили в госизмене.

Также напомним, в России военнослужащего обвинили в шпионаже в пользу Украины. Мужчина якобы собирал данные, которые могли нанести ущерб российской обороноспособности. Видео задержания:

Видео: ФСБ РФ

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