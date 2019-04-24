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Глава СК РФ назвал причины бойни в колледже Керчи

Сегодня, 04:01

По мнению Бастрыкина, студент Владислав Росляков совершил преступление из-за унижения

Фото: AFP

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, что стало причиной массовой стрельбы в Керченском технологическом техникуме в октябре 2018 года. 

По мнению Бастрыкина, студент Владислав Росляков совершил преступление из-за унижения, которому он подвергался со стороны однокурсников. Глава СК пояснил, что сверстники смеялись над Росляковым, поскольку он не мог позволить себе купить одежду дорогих брендов.

"В чем причина случившегося в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках. Он подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло", — сказал Бастрыкин.

Ранее сайту "Сегодня" некоторые эксперты объясняли, почему теракт в Керчи мог быть результатом разборок между спецслужбами России.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой"Керченским стрелком" был объявлен студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в библиотеке колледжа.  

В ходе расследования массового убийства в керченском колледже, когда погибли 20 человек, следователи пришли к окончательному выводу, что убийца действовал в одиночку.    

Больше читайте в материале "Сегодня": Теракт в Керчи: все подробности стрельбы и взрыва в колледже, фото и видео.

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Тег стрельба, Керчь, причина, СК РФ, стрельба в Керчи, Росляков, стрельба в колледже

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