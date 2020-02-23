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Годовщина оккупации Крыма: в Австралии провели акцию в поддержку целостности Украины

23 февраля, 13:59

Люди вышли под здание посольства России в Австралии

В столице Австралии Канберре украинцы и австралийцы провели акцию к шестой годовщине незаконной аннексии Крыма перед посольством России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Около полусотни человек стояли у входа на территорию посольства с плакатами "Crimea is Ukraine! Liberate Crimea!" (Крым – это Украина! Освободите Крым!).

Как сообщила координатор акции Наталья Алехина, участники акции хотели "привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине и напомнить австралийцам о геополитическом преступление Кремля – ​​оккупацию Крыма".

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Кроме информации об оккупации Крыма, участники напомнили еще об одном преступлении России: 76 лет назад состоялся геноцид – депортация чеченского и ингушского народов.

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Также сегодня в Канаде крымскотатарский сообщество, представители Canadian Association of Crimean Tatars (Канадская ассоциация крымских татар) проводит акцию в поддержку крымскотатарского народа и защиту телеканала ATR.

Напомним, группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны. В связи с этим 1 марта в центре города (на Невском проспекте) прошли одиночные пикеты.

Кроме того, за пять лет с момента аннексии Крыма Россией жизнь украинского полуострова стала напоминать последние годы СССР. Сами крымчане, сторонники "русского мира", уже в шоке от российской оккупации. Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Австралия Крым акция Украина аннексия аннексия Крыма

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