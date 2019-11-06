Чубаров: Крым превращается в СССР последних лет

За пять лет с момента аннексии Крыма Россией жизнь украинского полуострова стала напоминать последние годы СССР. Сами крымчане, сторонники "русского мира", уже в шоке от российской оккупации.
Об этом рассказал в интервью "Апострофу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он отметил, что оккупанты если и делают какие-то преобразования, то для военных или переселенных россиян.
"Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение. Хотя изменения тоже заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для "сотрудников карательных органов", особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе", – рассказал Чубаров.
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По его словам, Россия старается заселить украинский полуостров как можно большим количеством россиян.
"С одной стороны они вытесняют крымских татар, но этого им мало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Поэтому они не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения – есть специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде", – добавил глава Меджлиса.
Напомним, 27 февраля этого года было ровно пять лет с момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Из-за засилья военных, плохой экологии и краха в туризме крымчане продолжают покидать АРК. Сайт "Сегодня" разбирался, куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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