Чубаров: Крым превращается в СССР последних лет

Оккупанты создают блага только для своих – военных и правоохранителей

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

За пять лет с момента аннексии Крыма Россией жизнь украинского полуострова стала напоминать последние годы СССР. Сами крымчане, сторонники "русского мира", уже в шоке от российской оккупации.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что оккупанты если и делают какие-то преобразования, то для военных или переселенных россиян.

"Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение. Хотя изменения тоже заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для "сотрудников карательных органов", особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе", – рассказал Чубаров.

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По его словам, Россия старается заселить украинский полуостров как можно большим количеством россиян.

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"С одной стороны они вытесняют крымских татар, но этого им мало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Поэтому они не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения – есть специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде", – добавил глава Меджлиса.

Напомним, 27 февраля этого года было ровно пять лет с момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Из-за засилья военных, плохой экологии и краха в туризме крымчане продолжают покидать АРК. Сайт "Сегодня" разбирался, куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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