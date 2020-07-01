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Голосование за "коронацию" Путина: Украина обратилась к крымчанам

1 июля, 10:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жителей полуострова заставляют принять участие во внедрении сомнительных правок в Конституцию РФ

Сегодня в России проходит финальное голосование за "коронацию" президента РФ Владимира Путина. Ранее в МИД Украины уже заявляли, что поправки к Конституции РФ не узаконят аннексию Крыма. Теперь в прокуратуре АРК обратились к крымчанам с просьбой не участвовать в этом фарсе.

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Об этом написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Екатерина Диденко.

Она отметила, что сегодня крымчан заставляют принять участие во внедрении сомнительных правок в Конституцию государства-оккупанта, предварительно навязав без права выбора российское гражданство.

"Принудительное голосование жителей временно оккупированного полуострова на референдуме РФ – это нарушение национального законодательства Украины, норм и принципов международного права. Результаты этого голосования, не имея никаких правовых последствий, юридически ничтожны и не признаются в мире. Мы призываем не участвовать в незаконном референдуме, а также сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения голосования в Крыму", – написала Диденко.

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Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности, идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Кроме того, одна из поправок предполагает, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поправки в Конституцию Путину не помогут.

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Россия Крым прокуратура референдум голосование

Источник: Сегодня

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