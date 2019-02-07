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Грач назвал грубейшую ошибку Кремля в Крыму

Сегодня, 13:06

Бывший глава Верховной Рады АРК уверен, что Кремль сделал серьезные ошибки на полуострове

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов. Фото: Facebook
Грач назвал грубейшую ошибку Кремля в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c0f/430/5c5c0f4308396.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c0f/430/5c5c0f4308396.jpg Крым Бывший глава Верховной Рады АРК уверен, что Кремль сделал серьезные ошибки на полуострове

Президент России Владимир Путин совершил "грубейшую ошибку", назначив во главе оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

Об этом заявил бывший глава Верховной Рады Крыма, а ныне лидер крымского отделения партии "Коммунисты России" Леонид Грач, сообщает "Крым.Реалии".

"Кремль и президент России Владимир Путин должны осознать, что они сотворили грубейшую кадровую ошибку, назначив Сергея Аксенова главой Крыма и посадив в кресло спикера Владимира Константинова", – отметил Грач.

По его мнению, именно с этими назначениями связаны проблемы с инфраструктурой и соблюдением законов в крымских городах.

"Пять лет показали, что это полная никчемность в профессиональном, политическом смысле и в плане выполнения законов. Сунулись со своим мэром в Ялту. По Керчи чего только не было – и осуждения, и замены мэров, но как был там бардак, так он до сих пор и продолжается. То же самое в Феодосии – я уже перестал мэров считать. В Симферополе за пять лет третий мэр, а в городе из-за грязи не пройти", – перечислил он.

Напомним, ранее в сети посмеялись над "руководителем" оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым, который решил поздравить украинцев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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Тег Путин, Крым, Грач, Аксенов, константинов, оккупанты

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