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Украинцы запустили в Крым гигантский сине-желтый флаг: видео

28 февраля, 14:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На огромном полотнище оставлены обращения и пожелания жителям оккупированного полуострова

В Херсонской области прошла акция в честь Дня сопротивления российской оккупации Крыма – активисты запустили в сторону оккупированного полуострова флаг Украины с посланиями для тамошних жителей .

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Об этом сообщают Крым.Реалии.

Как говорят координаторы, сшитый переселенкой из Ясиноватой флаг 20 на 6 метров несколько дней находился в "Крымском доме" в Киеве, где все желающие могли оставить на нем своим пожелания и обращения. 23 февраля полотно принесли к Верховной Раде, чтобы народные депутаты тоже могли написать на нем свои сообщения.

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Также на нем остались послания представителей украинской диаспоры в Латвии и Турции и руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

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28 февраля его прикрепили к воздушным шарам и запустили с Каланчака в Крым.

Горы, море и ностальгия. Подкаст "Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму.

Напомним, что украинские активисты проводят такую акцию уже не впервые. Например, в августе прошлого года в одной из них участвовал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Видео: Сегодня
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Мы также писали, что в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя президент США Джо Байден заявил, что Крым – это Украина и пообещал помогать Украины в противостоянии российской агрессии.

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Крым активисты акция флаг Украины Херсонская область оккупация Крыма
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