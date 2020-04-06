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Оккупанты будут свозить в Крым военных с коронавирусом

6 апреля, 18:10

Руслан Ровик

Больных российских военных будут свозить в Севастополь и размещать на госпитальном судне

В оккупированный Крым, жители которого вынуждены находиться на самоизоляции до 30 апреля, Минобороны России будет направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Для этого россияне начали готовить госпитальное судно "Енисей", сообщает "АрмияИнформ".

Около 20 лет этот корабль используют как поликлинику для медосмотров, а также как небольшой бесплатный отель для военного командования.

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О планах российского Минобороны заявил Михаил Развожаев, так называемый "исполняющий обязанности губернатора" Севастополя. Он рассчитывает, что до размещения на судне больных военных "дело не дойдет".

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Судно "Енисей" — одно из четырех подобных в российском флоте, и может разместить на своем борту до 450 больных.

Напомним, что с 30 марта в российской столице, Москве, объявлен всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста. Выходить из дому москвичам дозволено, только чтобы вынести мусор, выгулять собаку, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, добраться на работу и обратно или в случае прямой угрозы жизни.

В связи с этим власти запустили мобильное приложение, позволяющее следить, как пациенты с COVID-19 в легкой форме, выбравшие лечение на дому, соблюдают режим самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Крым корабль россияне Севастополь военные госпиталь чф рф коронавирус

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