Оккупанты будут свозить в Крым военных с коронавирусом

В оккупированный Крым, жители которого вынуждены находиться на самоизоляции до 30 апреля, Минобороны России будет направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.
Для этого россияне начали готовить госпитальное судно "Енисей", сообщает "АрмияИнформ".
Около 20 лет этот корабль используют как поликлинику для медосмотров, а также как небольшой бесплатный отель для военного командования.
О планах российского Минобороны заявил Михаил Развожаев, так называемый "исполняющий обязанности губернатора" Севастополя. Он рассчитывает, что до размещения на судне больных военных "дело не дойдет".
Судно "Енисей" — одно из четырех подобных в российском флоте, и может разместить на своем борту до 450 больных.
Напомним, что с 30 марта в российской столице, Москве, объявлен всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста. Выходить из дому москвичам дозволено, только чтобы вынести мусор, выгулять собаку, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, добраться на работу и обратно или в случае прямой угрозы жизни.
В связи с этим власти запустили мобильное приложение, позволяющее следить, как пациенты с COVID-19 в легкой форме, выбравшие лечение на дому, соблюдают режим самоизоляции.
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